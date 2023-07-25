ليس رافينيا.. خطة جديدة من الهلال لضم نجم برشلونة

يدرس الهلال تعزيز صفوفه بصفقة مميزة للغاية من نظيره برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط العديد من لاعبي برشلونة بالانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الحالي في مقدمتهم الجناح البرازيلي رافينيا، الذي تنافس عليه النصر والهلال، قطبا العاصمة السعودية الرياض.

تفاصيل مفاوضات الهلال مع روبرت ليفاندوفسكي

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الهلال يسعى للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في 2024.

وأشارت الصحيفة الإسبانية نقلا عن الصحفي بين جاكوبز، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن اهتمام النادي السعودي بمهاجم برشلونة ليس بالأمر الجديد.

وأضافت أن الهلال سبق أن قدم عرضا كبيرا للمهاجم البولندي هذا الصيف، لكن اللاعب فضل الاستمرار مع برشلونة.

وسيعود "الزعيم" لمحاولة الحصول على خدمات ليفاندوفسكي بعرض جديد بعد نهاية الموسم المقبل وتحديدا في صيف 2024، قبل عام من نهاية عقده مع برشلونة.

ويمتد عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة إلى عام 2025، مع العلم أن القيمة السوقية للاعب في الوقت الحالي تصل إلى 30 مليون يورو وفقا لموقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في هذا الشأن.

تفاصيل مفاوضات الهلال مع مبابي

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الهلال قدم عرضا يبلغ 300 مليون يورو لضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقى نادي العاصمة الفرنسية خطابًا من الهلال يتضمن عرضًا صريحًا، وطلب السماح باقتراح عقد على مبابي.

وأكد نادي باريس سان جرمان العرض المقدم للاعبه، وسمح للهلال بإجراء مفاوضات مباشرة مع مبابي.

وأشارت شبكة "سي بي إس" الأمريكية إلى أن الهلال عرض على مبابي 700 مليون يورو كراتب في الموسم الواحد.

لكن تقارير صحفية كشفت أن اللاعب لا يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي.

وكان مبابي البالغ من العمر 24 عامًا دخل في خلاف حاد مع إدارة نادي باريس سان جيرمان بعدما رفض تمديد عقده لعام إضافي لينتهي في 2026 بدلًا من 2025.

ويخطط مبابي بأن يكون حرًا في نهاية الموسم المقبل، حيث أشارت عدة تقارير إلى أن ينضم إلى ريال مدريد.

استبعد باريس سان جرمان مبابي من جولة ما قبل الموسم في اليابان، السبت، وقرر بيعه ما لم يقتنع بتوقيع عقد جديد مع النادي.