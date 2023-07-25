“أبشر” تحذر من رسائل تطلب المعلومات الشخصية

حذرت منصة "أبشر" من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب أي معلومات شخصية أو سداد مبالغ مالية. وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "#لا_يستغلونك.. تجاهل رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منك أي معلومات شخصية أو توجهك لاستخدام روابط سداد مبالغ مالية".

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كما شددت "أبشر" على أهمية استخدام المنصة من خلال الرابط www.absher.sa، أو عبر التطبيقات الرسمية للمنصة.

دعت المديرية العامة للجوازات السعودية، المواطنين المستفيدين من خدمة تجديد جواز السفر، إلى مراجعة مقار الجوازات في مناطق ومدن ومحافظات المملكة دون موعد مسبق.

وأكدت الجوازات في بيان لها أن ذلك يأتي لفحص الجواز السابق بعد تجديده عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" أو الاستفادة من خدمة التفويض الإلكتروني عبر المنصة لشخص آخر، وذلك خلال 10 أيام عمل تبدأ من وقت تنفيذ الخدمة، وسيتم إلغاء الطلب آليًا بعد انتهائها.

وأشارت الجوازات إلى أنه بإمكان المواطنين تجديد جوازات سفرهم عبر منصة "أبشر"، عن طريق اختيار خدمة تجديد جواز السفر ثم اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار عنوان تسلم الجواز وسداد رسوم التوصيل، مؤكدة أن خدمة سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاحة عبر قنوات السداد البنكية في منصة "أبشر".

ونوهت إلى أن عملية إصدار أو تجديد الجواز للزوجة والأبناء ممن هم أكبر من 21 سنة ستكون عبر حساباتهم الخاصة في منصة "أبشر"، وسيتم إيصال الجوازات الجديدة أو المجددة عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

من ناحية أخرى، تجري منصة "أبشر" الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية، تحديثات مجدولة مسبقًا لأنظمتها؛ وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يوليو 2023 بدءًا من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 10 صباحًا.

يأتي ذلك ضمن أهداف المنصة الساعية إلى توفير تجربة متميزة تتيح للمستخدمين سهولة وسرعة تنفيذ الخدمات بكفاءة عالية.

ودعت "منصة أبشر" المستفيدين إلى إتمام إنجاز وتنفيذ خدماتهم بوقتٍ كافٍ قبل الموعد المحدد لتحديث الأنظمة والخدمات التي تجاوزت أكثر من 350 خدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وكان مدير الأمن العام الفريق، محمد بن عبدالله البسامي، أعلن في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام، التي يمكن إتمامها عبر المنصة.

وشملت الخدمات المدشنة ما يلي:

خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد).

خدمة التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد).

خدمة نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد).

خدمة التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة).

خدمة إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد).

إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال - تم).

خدمة تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال - بوابة أمن).