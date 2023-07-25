ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في الجزائر ومخاوف من امتدادها إلى تونس

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر التي اندلعت منذ أيام، إلى 34 قتيلاً بينهم 10 عسكريين، وأصيب العشرات جراء الحراق المندلعة في 16 ولاية حتى الآن.

واندلعت الحراق في غابات الجزائر منذ الأحد الماضي إثر انتشار موجة الحر في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا، حيث تشهد معظم ولايات الجزائر، منذ أسابيع، موجة حر قياسية لامست 50 درجة مئوية في عدة مناطق.

ويكافح نحو 8 آلاف من قوات الحماية المدنية (فرق الإطفاء) في محاولة لمحاصرة النيران ومنع انتشارها لبقع أوسع. وسُجّل اندلاع 97 حريقًا بالغابات في 16 ولاية بالجزائر، وتأثرت العديد من المحاصيل والأراضي الزراعية التي وصلتها النيران.

وأجلت السلطات الجزائرية نحو 1500 شخصًا حتى الآن. وتزامنًا مع موجة الحر المنتشرة أعلنت السلطات الجزائرية تفعيل حالة التأهب القصوى تحسبا لمواجهة نشوب حرائق في الغابات.

وتضرب النصف الشمالي من الكرة الأرضية، موجة حر شديدة أثرت على جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، وسجلت عدة مناطق في تونس المجاورة 49 درجة مئوية واجتاحت حرائق الغابات بلدة ملولا الحدودية في تونس وصلت إلى منازل بعض الناس في البلدة وأجبرت مئات العائلات على الفرار، وسط مخاوف من امتداد حرائق الجزائر إلى تونس المجاورة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن بالغ حزن المملكة العربية السعودية، لما نتج عن اندلاع حرائق الغابات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من وفيات ومصابين.

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