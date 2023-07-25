في سماء المملكة والوطن العربي.. القمر في التربيع الأول اليوم

قالت الجمعية الفلكية في جدة اليوم الثلاثاء، إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي، مساء اليوم قمر محرم في طور التربيع الأول.

وذكر رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلي من الأفق الشمال الشرقي وسيصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس وسيبقى مشاهدًا إلى منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

فترة التربيع الأول

وأضاف: "فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم، تعتبر الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي، بسبب تداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد".

وأشار إلى أنه سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول عند الساعة 01:06 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة ويكون أكمل ربع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وبحسب الجمعية الفلكية في جدة، فأنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل يوم وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.