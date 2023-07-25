بالقميص الجديد.. النصر يتعادل مع باريس سان جيرمان (فيديو)

تعادل النصر السعودي مع باريس سان جيرمان الفرنسي سلبيا في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء خلال جولتيهما في اليابان استعدادا للموسم الجديد.

ورغم وفرة الفرص المتاحة للتسجيل للفريقين خلال مجريات المباراة فقد آلت النتيجة النهائية إلى التعادل دون أهداف.

قميص النصر الجديد

وشهد اللقاء الظهور الأول للقميص الجديد لفريق النصر، الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل.

وقدم لاعبو النصر أداء مقنعا أمام نجوم باريس سان جيرمان، وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن صفوف النصر وكاد أن يهز الشباك في أكثر من مناسبة قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

كذلك شهد اللقاء تألق الإيفواري سيكو فوفانا في أول ظهور له مع النصر، حيث نال استحسان الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أشادت بسرعة انسجامه مع الفريق.

وخاض النصر أربع مباريات ودية ضمن معسكره السابق في البرتغال حيث تغلب على ألفيركا 2 / صفر وعلى فارينسي 5 / 1 بينما خسر أمام سيلتا فيجو الإسباني صفر / 5 وخسر أمام بنفيكا 1 / 4 .

ويلتقي النصر في مباراته الودية المقبلة فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد غد الخميس، وذلك في وديته الثانية والأخيرة بجولة اليابان، قبل العودة إلى السعودية للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

وتأتي المواجهة في إطار جولة الفريق الباريسي في اليابان ضمن استعداداته لمختلف الاستحقاقات المقبلة في الموسم الجديد.

وسيلاقي العملاق الفرنسي في اليابان أيضًا كلاًّ من سيريزو أوساكا في 28 يوليو الحالي ثم إنتر الإيطالي في الأول من أغسطس المقبل.

كما سيخوض سان جيرمان مباراة ودية أخرى في الثالث من أغسطس القادم في كوريا الجنوبية.