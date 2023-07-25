بقوة 5.6 درجات.. زلزال يضرب شمال سيناء بمصر

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، شمال مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء المصرية.

وأفاد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، في بيان اليوم، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 8.44 صباحًا على عمق 17,5 كيلومتراً، وبعد 730 كيلو متراً شمال مدينة رفح.

وأكد بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر أو إصابات جراء الزلزال.

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