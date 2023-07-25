صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9% في 2023

توقع صندوق النقد الدولي، تحقيق الاقتصاد السعودي نموا نسبته 1.9% خلال العام 2023، وذلك مقابل 8.7 % بالعام الماضي 2022، موضحا أن تخفيض التوقعات للمملكة يرجع إلى التخفيضات بإنتاج النفط التي تم الإعلان عنها في شهري أبريل ويونيو تماشيا مع اتفاق تحالف "أوبك+".

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الصندوق، أوضح في تقرير له صادر اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات الخاصة بما فيها الناتجة عن تنفيذ مشروعات كبرى، لا تزال تدعم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.5% بالعام الحالي، مقابل 2.9% في التوقعات السابقة، نتيجة تباطؤ نمو السعودية بدرجة أكثر حدة.

كما توقع صندوق النقد الدولي، أن ينخفض التضخم الكلي إلى 6.8% في العام الحالي، مقابل 8.7% خلال العام الماضي، وأن يصل إلى مستويات 5.2% في العام المقبل.

وذكر التقرير، أن الأسواق الصاعدة الكبرى لا تزال محتفظة بصلابتها وتلافت إلى حد كبير الاضطربات التي اصابت القطاع المصرفي في مارس الماضي.