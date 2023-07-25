“أبشر” تحذّر من رسائل بريد إلكتروني تطلب معلومات شخصية

حذّرت "أبشر" المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية، المستفيدين من خدماتها، من رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منهم معلومات شخصية، أو تحيلهم إلى استخدام روابط لسداد مبالغ مالية.

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"أبشر" أكدت ضرورة التعامل مع الحسابات الرسمية للمنصة من خلال موقعها على الشبكة العنكبوتية www.absher.sa، وتطبيق "أبشر أفراد" و"أبشر أعمال" المتوافرة على "قوقل بلاي" و"آب ستور" و"آب جاليري".

شددت المنصة على عدم مشاركة اسم المستخدم والرقم السري ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص، والمحافظة على سرية البيانات؛ حمايةً لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم لعمليات الاحتيال، وعدم زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة.

وتواصل منصة "أبشر" مساعيها عبر حملتها التوعوية "لا يستغلونك"، لتوعية المستفيدين من خدماتها بضرورة عدم مشاركة معلوماتهم وبياناتهم مع الآخرين؛ تجنبًا لأي عملية احتيال قد تحدث لهم عبر قنوات التواصل المتاحة.