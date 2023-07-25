جامعة الدول العربية: إرسال 37 طنًا من المستلزمات الطبية للسودان

أعلنت جامعة الدول العربية، قيامها بتوفير الاحتياجات الصحية المطلوبة لدعم القطاع الصحي بالسودان، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب نتيجة الأوضاع الصحية والإنسانية الخطيرة بالدولة العربية الشقيقة.

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الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة؛ أوضحت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم إرسال 37 طنًا من المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة إلى مطار بورتسودان عبر الطيران المصري الخميس الماضي وتسلمها الأشقاء في السودان.

نوّهت أبوغزالة، إلى أن الأمانة العامة "قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب"، تقوم باتخاذ الوسائل الكفيلة لتقديم المعونات الطبية والصحية العاجلة للدول العربية الأعضاء بحالات الكوارث والحروب والطوارئ والأوبئة، تنفيذاً لأهداف مجلس وزراء الصحة العرب.