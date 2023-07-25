تحطم طائرة إطفاء أثناء إخماد الحرائق في اليونان

أعلنت فرق الإطفاء في اليونان، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها تحطمت أثناء عملية إخماد الحرائق في البلاد، وكان على متنها شخصان على الأقل، في جزيرة إيفيا جنوب شرقي البلاد.

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وقال الناطق باسم فرق الإطفاء يانيس أرتوبيوس، إن الطائرة المتحطمة كانت قاذفة مياه، وتحطمت أثناء مكافحتها حريق غابة جنوبي جزيرة إيفيا اليونانية، حسب وكالة "فرانس برس".

وأظهرت لقطات فيديو متداولة، طائرة الإطفاء وهي تخمد نيرانا مشتعلة في منطقة جبلية باليونان، وبعدما أفرغت حمولتها من السوائل، حلقت لثوان قبل أن تسقط، وفور سقوطها اشتعلت كرة لهب ضخمة.

وتشهد اليونان موجة حر شديد وحرائق هائلة منذ أكثر من 10 أيام.