ولي العهد يُصدر أمراً بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود

أصدر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمراً سامياً، اليوم الثلاثاء، بتشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود، برئاسة يوسف البنيان ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نائباً للرئيس.

تشكيل مجلس إدارة جامعة الملك سعود

ويضم مجلس إدارة الجامعة، حسب الأمر، عضوية كل من: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير النقل والخدمات اللوجستية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ورئيس جامعة الملك سعود، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وفهد الرشيد، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياض غير الربحية، بالإضافة إلى رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، وممثل صندوق الاستثمارات العامة، وسلمان بن متعب السديري، وطل بن هشام ناظر، وجمانا بنت راشد الراشد.

مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح

وجاء هذا الأمر، بناءً على الأمر الملكي القاضي بتحويل جامعة الملك سعود إلى مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح، تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المبني على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

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وتستهدف جامعة الملك سعود خدمة التعليم في مدينة الرياض بشكل خاص وفي المملكة بشكل عام، كما تسعى لأن تكون مؤسسة رائدةً إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم الجامعي كي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني؛ وتعمل على تلبية احتياجات سوق العمل والاقتصاد المعرفي لكي تتواءم أعمالها مع دفع عملية النمو والتطور وتعزيز البحث العلمي والابتكار والإبداع والريادة في مختلف المجالات الأكاديمية والتطبيقية.

يُذكر أنه تم إنشاء جامعة الملك سعود كأول جامعة في المملكة بمرسوم ملكي حمل رقم 17 في الـ21 من ربيع الآخر 1377هـ، فيما ينصب تركيز الجامعة بالمقام الأول على جودة التعليم، والبحث العلمي وريادة الأعمال، من أجل إعداد وتهيئة خريجيها من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم على التعلم مدى الحياة وتسليحهم بالمعرفة ليصبحوا قادة الوطن في المستقبل.