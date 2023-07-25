كأس الملك سلمان للأندية حصرياً على قنوات SSC

تنقل قنوات SSC منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية، المقرر إقامتها من 27‏ يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.

وتبث مباريات البطولة، التي ستُقام مبارياتها في الطائف، وأبها، والباحة، بشكل حصري عبر قنوات SSC على باقة الرياضة من "شاهد"، وجهاز GOBX.

اقرأ أيضاً:

كأس الملك سلمان للأندية.. المجموعات والمباريات والجوائز المالية

كأس الملك سلمان حصرياً على SSC

ومن المقرر أن يتم تخصيص استوديو تحليلي لكل مباراة مع عدد نجوم التحليل الرياضي، منهم نور صبري من العراق، وأحمد عفيفي من مصر، وطلال البلوشي من قطر، وعادل السليمى من تونس، وعبدالملك زياية من الجزائر.

كما يضم الاستديو التحليلي سلطان اللحياني، وبدر الحقباني، ومحيسن الجمعان، ومناف أبو شقير من السعودية، بالإضافة إلى عايض مبخوت من الإمارات، وحسين حاكم من الكويت.