الجزار تعلن إخماد أغلب حرائق الغابات

أعلنت الجزائر، إخماد غالبية الحرائق التي تجتاح غابات عدد من محافظات شمال البلاد.

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وأوضحت "الداخلية الجزائرية" في بيان لها، اليوم، أن وحدات الدفاع المدني المدعومة بقوات الجيش الجزائري، استعانت بطائرات الإطفاء بعد تحسن الظروف المناخية وانخفاض سرعة الرياح ودرجات الحرارة.

وأضاف البيان أن عمليات الإطفاء تتواصل حاليّاً على مستوى 13 موقع اندلع فيه الحريق في سبع محافظات من أصل 11.

وكانت "الداخلية الجزائرية" قد أعلنَت ارتفاعَ حصيلة وفيات الحرائق إلى 34 شخصاً، من بينهم 10 عسكريين، إضافة إلى العشرات من الجرحى، فيما تم إجلاء 1500 شخص من المناطق التي حاصرتها النيران.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية، أعلنت وفاة 15 شخصًا وإصابة 26 آخرين في حرائق الغابات بعدد من المحافظات الجزائرية.

أوضحت الداخلية الجزائرية، في بيان لها، أنه اندلع 97 حريقًا في الغابات والمحاصيل الزراعية عبر 16 محافظة.

وتتواصل الجهود في الجزائر، للسيطرة على بقية الحرائق المندلعة بست محافظات.

وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وقع مع نظيره الجزائري أحمد عاطف، اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.

ويهدف المجلس التنسقي إلى نقل العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال فيصل بن فرحان، لنظيره الجزائري والوفد المرافق له في جدة، إذ بحث الطرفان العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين العربية والدولية.

وخلال الاجتماع ترأس الوزيران اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، وبحثا أوجه تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف، وتوطيد العمل المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.