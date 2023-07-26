المملكة ترحب ببدء عملية تفريغ خزان النفط “صافر”

رحبت وزارة الخارجية ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم "صافر" والبدء في تفريغ حمولتها من النفط الخام والمقدرة بنحو ١.١٤ مليون برميل من النفط الخام.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان في الساعات الأولى صباح الأربعاء عن ترحيب المملكة بنجاح الجهود الدولية ومساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية التي توّجت ببدء تفريغ الخزان العائم "صافر" وتفادي وقوع كارثة بيئية بحريّة تهدد الأمن البحري والاقتصاد العالمي في البحر الأحمر.

وثمن بيان الخارجية جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير كافة الجهود لانهاء مشكلة الخزان العائم "صافر"، كما تُقدّر الدعم المالي السخي من الدول المانحة على ماقدمته من منح مالية بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم "صافر"، حيث كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم "صافر".

وعبّرت الوزارة عن تطلع المملكة لانتهاء تفريغ الخزان العائم "صافر" قريباً إلى السفينة "نوتيكا" بحسب الخطة التشغيلية من الأمم المتحدة، كما قدّمت الشكر لقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعمٍ لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ.

وأكدت وزارة الخارجية استمرار جهودها بالعمل مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر".

رسالة شكر أممية إلى المملكة

تلقت المملكة العربية السعودية رسالة شكر أممية، على دعمها لمشروع عمليات إنقاذ خزان النفط العائم "صافر"، وهي منشأة تخزين وتفريغ عائمة ضخمة تم إهمالها قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر عام 2015.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، عملية سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة العملاقة المتحللة "صافر"، في البحر الأحمر قبالة الساحل الجنوبي لليمن.