ديوان المظالم يعلن موعد تلقي طلبات التدريب التعاوني

أعلن ديوان المظالم، عبر منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني، موعد تلقي طلبات الراغبين في التدريب بمرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية، في جميع مناطق المملكة على مدى أسبوعين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 12 / 1 / 1445هـ، وذلك لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.

وتتيح برامج التدريب التعاوني بديوان المظالم للراغبين فرص التدرّب عبر إتاحة (589) مقعدًا تدريبيًا في تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، والعلاقات العامة والإعلام، من خلال التقدم عبر المنصة واختيار التخصص المراد، ومكان ومدينة التدريب المناسبة للمتقدم، مع إمكانية تتبع حالة الطلب بشكل رقمي عبر المنصة.

ويسعى ديوان المظالم عبر هذه البرامج التدريبية التي يتيحها إلى تعزيز دوره الوطني والاجتماعي ودعم علاقاته التشاركية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء الإداري، بحيث يصبح شريكًا فاعلًا في التنمية المعرفية والعلمية.