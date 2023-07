تحمل 3 آلاف سيارة.. حريق في سفينة شحن في طريقها إلى مصر

اشتعلت النيران اليوم الأربعاء في سفينة شحن كانت تحمل سيارات ومتجهة إلى ميناء بورسعيد في مصر.

واندلع الحريق في السفينة الشحن قبالة سواحل هولندا وقتل شخص واحد على الأقل من أفراد طاقمها وأصيب آخرون.

واشتعلت النيران في السفينة "فريمانتل هايواي" المسجلة في بنما، على بعد 50 كم شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية، وفاقم من الحريق وجود الحمولة التي تصل إلى 3000 سيارة، مما جعل السيطرة على النيران صعبة للغاية.

واستعان خفر السواحل، بقوارب إنقاذ ومروحيات لإجلاء أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 23 شخصًا، وصرح أن الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم لكنهم فشلوا في ذلك.

وترجح التقارير الأولية أن يكون سبب الحريق الذي نشب في السفينة، يعود إلى اشتعال النيران في سيارة كهربائية على متن السفينة من ضمن 25 سيارة كهربائية كانت تحملهم السفينة، ولا يزال السبب مجهول حتى اللحظة.

A Large cargo ship carrying nearly 3,000 cars on board has caught #fire off the coast of the #Netherlands;

A rescue operation is currently underway for the 23 crew members.

There is news of a one person's death.#Ameland #Cargoship pic.twitter.com/sEjuOZaiHz

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 26, 2023