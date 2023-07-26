منصة “بلدي” تتيح وسائل دفع إلكتروني جديدة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في أمانة العاصمة المقدّسة، تحديث وسائل الدفع الإلكتروني عبر منصتها الرقمية "بلدي" في إطار حوكمة المعاملات البلدية وتسهيل إجراءاتها للعملاء.

اقرأ أيضًا.. “الأمن الغذائي”: صرف 75.5 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

كما أوضحت الوزارة، أنه تم تحديث وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة؛ لتمكين المستفيدين في قطاع الأعمال، أو الأفراد من تسديد رسوم الخدمات البلدية من خلال بطاقات مدى، وفيزا وماستركارد، وأبل باي، إضافة إلى السداد من خلال خدمة "سداد " المتوافرة مسبقاً.

وقالت الوزارة، إنها تواصل جهودها لتحقيق مستوى عالٍ من الجودة في تقديم الخدمات البلدية الرقمية، وتتطلع إلى تحقيق استراتيجيتها الرقمية المعتمدة على 3 ركائز أساسية، وهي إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة البلدية.

وكانت منصة بلدي، أوضحت في وقت سابق، خطوات ومتطلبات خدمة استخراج تصريح للاستفادة من المساحة الخارجية لموقع النشاط التجاري.

وأضافت منصة بلدي عبر حسابها الرسمي في تويتر، خطوات استفادة صاحب المنشأة من خدمة إصدار تصريح "إشغال رصيف" كالتالي:

خطوات التقديم: (تحديد سجل المنشأة واختيار الرخصة، استكمال البيانات المطلوبة، إرسال الطلب إلى البلدية، دفع الرسوم بعد اعتماد الطلب من البلدية).

المتطلبات: (مخطط معتمد من مكتب هندسي، صورة فوتوغرافية من واقع الجلسة، مخطط معماري (مسقط)، مخطط معماري (قطاع)، مخطط معماري (منظور)، عقد الاستثمار إذا كان الرصيف خاص بالبلدية (استثماري).

أما عن الاشتراطات والموافقات الحكومية، فأنه يجب الالتزام بدليل اشتراطات الأرصفة المطورة لكل مدينة إن وجد.