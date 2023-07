إلى باريس.. وفد الهلال يتحرك لحسم صفقة مبابي

اتخذ نادي الهلال السعودي خطوة حاسمة من أجل حسم صفقة تعاقده مع النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن الهلال اقتحم سباق التعاقد مع كيليان مباب وجهز عرضا خرافيا لإقناعه بالانضمام للفريق هذا الصيف.

وكان مبابي أثار ضجة كبرى بعد رفض تفعيل بند تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025، وتمسكه بالبقاء مع الفريق في الموسم المقبل، ما يعني رحيله مجانا في صيف 2024.

وفي خطوة تصعيدية من جانب باريس سان جيرمان، قرر ناصر الخليفي رئيس النادي استبعاد اللاعب من معسكر الإعداد للموسم الجديد مع عرضه للبيع هذا الصيف لتجنب رحيله مجانا العام المقبل، وهو ما تسبب في خلاف علني بين الطرفين.

وكشفت تقارير صحفية أن وفدًا من نادي الهلال سيتوجه إلى فرنسا لمحاولة إقناع كيليان مبابي بتمثيل "الزعيم" في الموسم المقبل فقط، قبل الانتقال إلى ريال مدريد.

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن وفد الهلال سيكون في العاصمة الفرنسية باريس هذا الأسبوع من أجل التعاقد مع كيليان مبابي لمدة موسم واحد والمغادرة في عام 2024.

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن مبابي سيحصل على 200 مليون يورو راتب ثابت، ومع إضافة الصفقات التجارية وحقوق الصور ستصل مكاسبه المالية إلى 700 مليون يورو.

وأشار رومانو إلى أن إدارة باريس سان جيرمان لا تزال تشعر بأن مبابي حسم أمره بالفعل بالاتفاق مع ريال مدريد للانتقال إلى الفريق في صيف 2024.

Al Hilal delegation, in Paris this week as they want to propose their plan to Kylian Mbappé 🔵🇸🇦

◉ Chance to join for just one year then leave in 2024.

◉ €200m fixed salary plus commercial deals/image rights up to €700m.

⚪️ PSG sources still feel he agreed with Real Madrid. pic.twitter.com/8cPBsm3Mkt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2023