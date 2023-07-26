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وزير البيئة: نسبة تمويل الاستثمارات الزراعية ارتفع 1000% خلال خمس سنوات

26 يوليو 2023 · < 1 minutes

قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي إن نسبة زيادة تمويل الاستثمارات الزراعية خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت 1000%.

وأوضح الفضلي، خلال مشاركته في جلسة "التحول في النظم الغذائية- التحديات والنجاحات والطريق إلى الأمام"، بقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في العاصمة الإيطالية روما، أنه تم تخصيص 12 مليار ريال لبرنامج "ريف"، موضحًا أن الارتفاع في حجم الإنتاج الزراعي تجاوز 11 مليون طن، وبلغ حجم القروض الزراعية 7 مليارات ريال في 2022.

وأكد على التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لبناء نظم غذائية تحقق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن التعاون والعمل المشترك يسهم في رفع كفاءة منظومة إنتاج الأغذية وجودتها.

 

 

 