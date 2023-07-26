الإثنين المقبل.. انطلاق النسخة العاشرة من مهرجان العنب في القصيم

أعلنت أمانة القصيم، ممثلة ببلدية القوارة، عن إطلاق النسخة العاشرة من مهرجان العنب، الإثنين المقبل ولمدة 5 أيام.

ويُقام المهرجان في مركز البسيتين بمحافظة عيون الجواء، تحت شعار "عناقيد العنب ثريات الذهب".

فعاليات مهرجان العنب في القصيم

ويضم المهرجان العديد من الفعاليات المختلفة لتسويق أكثر من 200 ألف طن من فاكهة العنب، من إنتاج أكثر من 50 مزرعة بمركز البسيتين، حسب أمانة القصيم.

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وأوضحت الأمانة أن المهرجان سيعزز الحراك الاقتصادي في المنطقة المتميزة بالعديد من المهرجانات، لافتة إلى أن المنطقة تُعد منصة مهمة للمستثمرين، وتساهم في فتح نوافذ تسويقية تسهم في زيادة حجم المبيعات والتسويق .