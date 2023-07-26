رئيس لجنة الحكام: جاهزون لإدارة مباريات كأس الملك سلمان للأندية

أكد هاني بلان، رئيس لجنة الحكام ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، جاهزية كافة الحكام لإدارة المباريات بكفاءة عالية.

وتحدث بلان عن الدورة المكثفة التي خاضها الحكام قبل انطلاقة البطولة، مشيرًا إلى أن الدورة تخللتها محاضرات نظرية واختبارات وتطبيقات عملية على ميدان اللعب.

وأضاف في مقطع فيديو بثه حساب الاتحاد العربي إلى تدرب الحكام على تقنية الفيديو (الفار) وتقنية التسلل شبه الآلي بالإضافة إلى تقنية خط المرمى، لافتًا النظر إلى تغطية الدورة كافة الجوانب التحكيمية لخوض غمار البطولة الغالية.

نقلة نوعية في التحكيم

يدير 57 حكمًا من مختلف الدول العربية مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستنطلق منافساتها (الخميس) بمشاركة 16 فريقًا موزعة على 4 مجموعات تقام مبارياتها في 3 مدن سعودية هي الطائف وأبها والباحة.

وسيقود الحكام العرب 32 مباراة في البطولة الأكبر عربيًا على مستوى الأندية، تشمل 24 مباراة في دور المجموعات و4 مباريات في ربع النهائي ومباراتين في نصف النهائي إلى جانب المباراة النهائية.

وستشهد البطولة نقلة نوعية في التحكيم حيث ستُطبق تقنية خط المرمى "عين الصقر"، وكذلك التسلل الآلي وتقنية الفيديو المساعد.

قائمة حكام الساحة

وشملت قائمة حكام الساحة خالد الطريس وماجد الشهراني ومحمد الهويش من السعودية وأمين عمر ومحمود البنا ومحمود عاشور من مصر وصادق السالمي وهيثم قيراط من تونس وبن إبراهيم الحلو ولطفي بكواسة من الجزائر وحسين أبو يحيى من لبنان ورضوان جيد وسمير كزاز من المغرب وأحمد العلي من الكويت وعبد الرحمن جاسم ومحمد الشمري من قطر وعادل النقبي وعمار الجنيبي من الإمارات وعلي صباح ومهند قاسم من العراق وبيد دحام من موريتانيا وعبد الواحد حرودية وأحمد عبد الرازق من ليبيا وحنا حطاب من سوريا وأدهم مخادمة من الأردن ومحمود علي محمود من السودان.

بينما سيكون في قائمة الحكام المساعدين نحو 31 حكماً من السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب والكويت وقطر والإمارات والعراق وموريتانيا وليبيا والبحرين وسلطنة عمان والأردن والسودان وسوريا.

ويتأهل من دور المجموعات المتصدر والوصيف لربع النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب وسيستمر في دور نصف النهائي ثم المواجهة الختامية التي ستكون في 12 أغسطس (آب) المقبل.