عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري.. غرامة 5ملايين وتصل للسجن

نشرت القناة الإخبارية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، بعض عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري، ومنها غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال وكذلك حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
شروط إعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات
وفي المقابل هناك 7 شروط شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات وهي التالي:
- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري:
7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات، تعرف عليها..
1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها
2- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات…
— الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) July 26, 2023
- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
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