عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري.. غرامة 5ملايين وتصل للسجن

نشرت القناة الإخبارية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، بعض عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري، ومنها غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال وكذلك حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

شروط إعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات

وفي المقابل هناك 7 شروط شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات وهي التالي:

- أن يؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.

- ألا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري: 7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات، تعرف عليها.. 1- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها 2- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات… — الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) July 26, 2023

- أن يتوقف عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.

- أن يبادر إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.

- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.

- أن يقدم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.

- أن يتعاون مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.

اقرأ أيضًا:

المسجد الحرام جاهز لاستقبال المعتمرين والمصلين والصائمين يوم عاشوراء