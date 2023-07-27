التعاون الإسلامي: اجتماع طارئ لمناقشة تكرار تدنيس نسخ المصحف بالسويد والدنمارك

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع طارئ للدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، والعراق؛ يوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023، بشكل افتراضي، للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن الاجتماع الوزاري الطارئ؛ يأتي تنفيذًا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في في جدة بمقر الأمانة العامة للمنظمة، في الثاني من يوليو الجاري، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

كما يأتي الاجتماع، في ضوء المشاورات التي يجريها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء ، للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردًّا على تكرار تدنيس وحرق نسخ من المصحف، والذي يمثل مظهرًا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة.

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