للمرة التاسعة على التوالي.. البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس عن رفع الفائدة 25 نقطة أساس وذلك للمرة التاسعة على التوالي التي يقوم فيها البنك برفع الفائدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أًصبح معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 4.25 بالمئة، ووصلت معدلات الفائدة للإقراض إلى 3.75 بالمئة، وذلك بعد الزيادة الجديدة التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي وهي الأعلى في تاريخه.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع معدل الفائدة في ديسمبر وفبراير ومارس بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر، كما رفع البنك الفائدة بمقدار ربع النقطة المئوية في مايو ويوليو الماضيين.

وبعد الإعلان الأخير عن رفع الفائدة 25 نقطة أساس وصلت مستويات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.

رفع أسعار الفائدة

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أعلن أمس الأربعاء عن رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، إلي أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما. وأرجع ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم، وحدد سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%.

ورفعت عدة بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأمريكي.

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