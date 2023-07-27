مباريات بالنهار وعمل من المنزل.. مصر تتخذ قرارات جديدة لمواجهة أزمة الكهرباء

اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من القرارات، لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء، التي بدأت قبل أكثر من أسبوع.

وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمراً، اليوم الخميس، قال فيه إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي بدأت اعتباراً من 17 يوليو الجاري، وأرجع السبب إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي واجهته مصر، في ظل ظاهرة غير مسبوقة يواجهها العالم.

وذكر "مدبولي" أنه تم الإعلان عن نية الحكومة في تخفيف الأحمال حتى منتصف الأسبوع الحالي إذا انكسرت الموجة الحارة خلال 3 أو 4 أيام، وتحديداً بحلول يوم الأحد الماضي، لكن هذا الأمر لم يحدث على أرض الواقع، إذ استمرت الموجة الحارة.

المباريات بالنهار

وتابع: "جرى التوافق في الدولة المصرية على مجموعة قرارات خلال الأيام القليلة الماضية للتحرك في أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، منها توجيه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بأن تُلعب المباريات قبل فترة المغرب بحيث تنتهي قبل فترة المغرب مباشرة من أجل تقليل استهلاكات الكهرباء في المنشآت الرياضية".

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وأضاف: "يجب تشغيل أجهزة التكييف على 25 درجة حتى نستهلك الكهرباء بأقل كمية ممكنة، كما تم توجيه أمانة مجلس الوزراء بأن تجتمع لجنة أزمة مركزية يوميًا بحيث تضم كل الجهات لبحث تطبيق قرارات مجلس الوزراء على مدار اليوم والساعة".

العمل من المنزل

وذكر أن هناك خطة للتعامل مع أزمة الاستهلاك المتزايد للكهرباء ومنها اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل من المنزل لموظفي الحكومة لترشيد الكهرباء، بداية من أغسطس المقبل.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أنه سيتم تخفيف الأحمال يوميًا من ساعة لساعتين في اليوم الواحد، و سيتم إعلان جدول مواعيد انقطاع الكهرباء بداية من الاثنين المقبل.