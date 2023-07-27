التعادل السلبي يحسم مواجهة الهلال وأهلي طرابلس بالبطولة العربية

تعادل الهلال السعودي مع أهلي طرابلس الليبي في بداية مشوارهما بدور المجموعات في البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الخميس.

وقال جورجي جيسوس مدرب الهلال "هذه أول مباراة لنا بالموسم ولا يزال الفريق بعيدا عن المستوى المطلوب فنيا وبدنيا، لكن أمامنا الوقت لتجهيز الفريق للموسم الطويل".

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وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم الذي بدأ فترته الثانية مع الهلال "من مباراة لأخرى سنتحسن، لا أنتظر أداء رائعا في مرحلة الإعداد، هذا طبيعي وكل الفرق تمر بهذه المرحلة الآن".

تساوى الفريقان مع السد القطري والوداد المغربي

وعجز الهلال وصيف بطل آسيا، عن إيجاد حلول للوصول لمرمى الأهلي في أبها، وكانت أخطر محاولاته في الدقيقة 70 حين سدد المهاجم عبد الله رديف ضربة رأس ارتدت من العارضة.

وتساوى الفريقان مع السد القطري والوداد المغربي بالمجموعة الثانية بعد تعادلهما بنفس النتيجة في وقت سابق اليوم.

ويلتقي الهلال والسد يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية بينما يلعب أهلي طرابلس أمام الوداد.