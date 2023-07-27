كأس الملك سلمان: بنزيما يسجل أول أهدافه مع الاتحاد أمام الترجي التونسي

أحرز كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، أولى أهدافه بقميص فريقه الجديد في كأس الملك سلمان للأندية العربية، خلال اللقاء الذي جمع فريقه والترجي التونسي، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.

ونجح بنزيما في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في شباك الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.

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