كأس الملك سلمان: بنزيما يسجل أول أهدافه مع الاتحاد أمام الترجي التونسي

أحرز كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، أولى أهدافه بقميص فريقه الجديد في كأس الملك سلمان للأندية العربية، خلال اللقاء الذي جمع فريقه والترجي التونسي، في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.
ميّل و هـدّف بيمينه ⚽️🤩#كأس_الملك_سلمان_للاندية #الاتحاد_الترجي
pic.twitter.com/O3Kt6nQ4Xb
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 27, 2023
ونجح بنزيما في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في شباك الترجي التونسي، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.
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