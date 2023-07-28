24 ساعة حاسمة.. بايرن يتحرك لحسم صفقة هاري كين

لا يزال يتمسك نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني بأمل التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، رغم رفض النادي التفريط في خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحفية أن بايرن سيجري محاولة حاسمة لإقناع دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام بالاستغناء عن هداف الفريق وقائد منتخب إنجلترا هاري كين.

ما آخر أخبار مفاوضات بايرن ميونخ مع هاري كين؟

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن هناك اجتماع سيجري الجمعة بين مسؤولين في بايرن ميونخ ورئيس نادي توتنهام لمناقشة صفقة انتقال هاري كين إلى النادي البافاري.

وأضاف صحفي شبكة "سكاي سبورت" في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بايرن يستعد لتحسين عرضه المقدم للتعاقد مع نجم "السبيرز" بعد رفض العرض السابق والمقدر بـ80 مليون يورو مع إضافات.

Bayern board are set to meet Tottenham chairman Daniel Levy to discuss Harry Kane deal. Meeting scheduled on Friday as expected 🚨🔴 #FCBayern Bayern are prepared to improve their bid after €80m + add ons rejected 15 days ago. 🔴🔵 PSG, keen only in case Bayern deal collapses. pic.twitter.com/Jve6ghZYNa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023

وبحسب صحيفة "ذي تيليجراف"، تقدم بايرن ميونخ بعرض قيمته 86 مليون جنيه إسترليني لضم كين، ويحاول النادي البافاري الآن التوصل لاتفاق مع رئيس النادي الإنجليزي.

ووفقا للتقرير ذاته فإن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي أيضا اقترب من حسم صفقة كين، لكن يبدو أن بايرن ميونخ هو الوجهة المفضلة لقائد منتخب إنجلترا.

على الجانب الأخر، أشارت صحيفة "ذي تايمز" إلى أن بايرن ميونخ مهتم أيضا بضم الإسباني ديفيد دي خيا الحارس السابق لمانشستر يونايتد وديفيد رايا لاعب برينتفورد.

هل يرحل هاري كين عن توتنهام؟

تم تعليق مفاوضات عقد كين مع توتنهام الموسم الماضي 2022-2023، حيث ركز المهاجم الإنجليزي بدلاً من ذلك على محاولة مساعدة السبيرز على العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وبعد غياب توتنهام عن المشاركة الأوروبية تمامًا بعد احتلاله المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، قد يعلن كين رغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا في المراحل الأخيرة من مسيرته.

وارتبط اسم كين بالانتقال إلى تشيلسي ومانشستر يونايتد أيضًا، لكن بايرن هو النادي الوحيد الذي قدم عرضًا رسميًا لضمه حتى الآن.

كما سبق لمانشستر سيتي استكشاف إمكانية التعاقد مع كين قبل عامين، قبل المضي في إتمام صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند في الصيف التالي.

ويُعتقد أن توتنهام يفضل بيع كين في الخارج بدلاً من منافس مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن عقد كين مع توتنهام ينتهي في صيف 2024.