24 ساعة حاسمة.. بايرن يتحرك لحسم صفقة هاري كين

لا يزال يتمسك نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني بأمل التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، رغم رفض النادي التفريط في خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت تقارير صحفية أن بايرن سيجري محاولة حاسمة لإقناع دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام بالاستغناء عن هداف الفريق وقائد منتخب إنجلترا هاري كين.

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن هناك اجتماع سيجري الجمعة بين مسؤولين في بايرن ميونخ ورئيس نادي توتنهام لمناقشة صفقة انتقال هاري كين إلى النادي البافاري.

وأضاف صحفي شبكة "سكاي سبورت" في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن بايرن يستعد لتحسين عرضه المقدم للتعاقد مع نجم "السبيرز" بعد رفض العرض السابق والمقدر بـ80 مليون يورو مع إضافات.

Bayern board are set to meet Tottenham chairman Daniel Levy to discuss Harry Kane deal. Meeting scheduled on Friday as expected 🚨🔴 #FCBayern

Bayern are prepared to improve their bid after €80m + add ons rejected 15 days ago.

🔴🔵 PSG, keen only in case Bayern deal collapses. pic.twitter.com/Jve6ghZYNa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023