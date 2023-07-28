نجوم ريال مدريد يحتفون بتألق كريم بنزيما مع الاتحاد (صورة)

احتفل نجوم ريال مدريد بتألق زميلهم الفرنسي السابق كريم بنزيما في أول ظهور له بقميص الاتحاد خلال مواجهة الترجي التونسي في البطولة العربية.

وحقق كريم بنزيما بداية استثنائية مع الاتحاد، حيث سجل هدفا وصنع مثله ليقود فريقه الجديد للفوز على الترجي 2-1 مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس الملك سلمان للأندية العربية، والتي تستضيفها السعودية حتى 12 أغسطس المقبل.

وجاء هدف بنزيما بتسديد الكرة من مسافة بعيدة المدى داخل الشباك، ليوقع على أول أهدافه بقميص الاتحاد في مباراته الأولى بطريقة أكثر من رائعة.

نجوم ريال مدريد يحتفون بتألق بنزيما

وخرج كريم بنزيما ليحتفل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث نشر مجموعة من الصور التي يحتفل فيها بأول أهدافه بقميص الاتحاد، وعلق قائلا "الحمد لله".

وبمجرد نشره، جاءت أبرز التعليقات من جانب زملائه السابقين؛ البرازيلي فينيسيوس جونيور والنمساوي ديفيد ألابا والفرنسي أوريلين تشواميني، ثلاثي ريال مدريد الإسباني.

وكتب فينيسوس باللغة الإسبانية: "الأفضل".

وعلَّق ديفيد ألابا بكلمة واحدة أيضا قال فيها: "وما زال"، في إشارة إلى أن بنزيما سيواصل التألق.

وسار أوريلين تشواميني على الدرب نفسه قائلا: "مختلف".

جماهير الاتحاد تثني على بنزيما

وفي سياق آخر، جاءت تعليقات جمهور الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتشيد بالمستوى الذي ظهر به بنزيما خلال مواجهة الترجي.

وذهب البعض لوصف بنزيما بـ"أعظم لاعب مر في تاريخ الكرة العربية".

كما ذكر متابع آخر: "رونالدو وميسي خدمهم الاعلام والشركات الراعية، لكن الاعظم تاريخياً والافضل على مر العصور هو الأسطوري كريم بنزيما".

كما سخر عدد من جماهير الاتحاد مما بدر من بعض مشجعي الترجي في المدرجات، بعدما كانوا يرددون "أين بنزيما؟، لتعلق بأن مهاجم ريال مدريد "أعطى أول درس للخصوم".