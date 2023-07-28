أخبار دوليّة

طائرة مسيرة تضبط شخص يشعل النيران في غابات إقليم إيطالي

28 يوليو 2023 · < 1 minutes
جانب من الفيديو الملتقط بالطائرة المسيرة
جانب من الفيديو الملتقط بالطائرة المسيرة

ضبطت الشرطة في جنوب إيطاليا، شخصًا قام بإشعال النيران متعمدًا في الحشائش والغابات في إقليم كالابريا الإيطالي.

حيث التقطت طائرة بدون طيار "درون" مزودة بقدرات تصوير حراري؛ مشاهد ترصد ذلك الشخص خلال إشعاله النيران في إحدى غابات الإقليم.

هذا وتحاصر حرائق الغابات المدمرة إقليم كالابريا منذ أوائل يوليو، بعد أن قررت سلطات إنفاذ القانون المحلية الاستعانة بكاميرا عالية الدقة بدون طيار مزودة بقدرات تصوير حراري.

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