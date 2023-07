طائرة مسيرة تضبط شخص يشعل النيران في غابات إقليم إيطالي

ضبطت الشرطة في جنوب إيطاليا، شخصًا قام بإشعال النيران متعمدًا في الحشائش والغابات في إقليم كالابريا الإيطالي.

حيث التقطت طائرة بدون طيار "درون" مزودة بقدرات تصوير حراري؛ مشاهد ترصد ذلك الشخص خلال إشعاله النيران في إحدى غابات الإقليم.

WATCH 🚨 Police drone caught a suspected arsonist in Calabria, southern Italy, during the widespread wildfires in Sicily and Sardinia. pic.twitter.com/wuawYTFXsB

