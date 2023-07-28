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الموارد البشرية تدعو للحفاظ على سلامة العمال في الموجة الحارة والإبلاغ عن المخالفين

28 يوليو 2023 · < 1 minutes
وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، على ضرورة الحفاظ على سلامة وصحة العمال وإبعادهم عما يسبب لهم المخاطر الصحية والإبلاغ عن المخالفين.

الإبلاغ الفوري عن المخالفين

ودعت في إفادة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى الإبلاغ عن المخالفين لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

 

وكانت وزارة الموارد البشرية قد دعت إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.

 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

 

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