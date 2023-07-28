الموارد البشرية تدعو للحفاظ على سلامة العمال في الموجة الحارة والإبلاغ عن المخالفين

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، على ضرورة الحفاظ على سلامة وصحة العمال وإبعادهم عما يسبب لهم المخاطر الصحية والإبلاغ عن المخالفين.

الإبلاغ الفوري عن المخالفين

ودعت في إفادة عبر حسابها على منصة "إكس" إلى الإبلاغ عن المخالفين لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

توفير بيئة عمل آمنة وصحية مسؤولية الجميع، لنتعاون في تحقيق ذلك من خلال التبليغ عن أي مخالفات لقرار #حظر_العمل_تحت_أشعة_الشمس وذلك حفاظاً على صحة العاملين وسلامتهم. ☎️|| 19911 https://t.co/dAomkR7rwa pic.twitter.com/tuGXcaNRQt — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) July 22, 2023

وكانت وزارة الموارد البشرية قد دعت إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

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