رسميا.. الأهلي يعلن تعاقده مع رياض محرز

أعلن الأهلي التعاقد مع النجم الدولي رياض محرز لاعب منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويواصل فريق الأهلي تدعيم صفوفه قبل خوض منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

ونشر الأهلي فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: "انتهى الانتظار، رياض حقيقة".

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي السعودي مع رياض محرز

ولم يكشف الأهلي التفاصيل المالية للصفقة، غير أن تقارير صحفية كشفت أنها بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (35 مليون يورو) شاملة الإضافات.

بحسب ما كشفته صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن رياض محرز سيتقاضى مع الأهلي راتبا سنويا تقدر قيمته بنحو 25 مليون جنيه إسترليني.

ماذا قدم رياض محرز مع مانشستر سيتي؟

رياض محرز انضم إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2018 قادما من ليستر سيتي، ليحصد مع الفريق العديد من الألقاب، على رأسها الدوري الإنجليزي 4 مرات ودوري أبطال أوروبا.

وسجل محرز 15 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه في 47 مباراة لعبها مع السيتي في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم 2022-2023.

وعلى مدار خمسة أعوام قضاها في ملعب الاتحاد، خاض محرز بقميص السيتي ما مجموعه 236 مباراة، سجل فيها 78 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة.

صفقات الأهلي السعودي في صيف 2023

أصبح رياض محرز ثالث صفقات الأهلي من نجوم الملاعب الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحديدا من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الأهلي تعاقد رسميا مع كل من المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو قادما من ليفربول، والحارس السنغالي إدوارد ميندي قادما من تشيلسي.

كما اقترب الأهلي من حسم صفقة أخرى من البريميرليغ من خلال ضم الفرنسي ألان سانت ماكسيمين نجم نيوكاسل يونايتد.

ومن المقرر أن يقود المدرب ماتياس يايسله تدريب الفريق اعتبارا من الموسم الجديد، بانتظار الإعلان الرسمي عن التعاقد معه.