بوتين: روسيا تشطب 23 مليار دولار من الديون الإفريقية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية شهدت نمواً، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35% تقريباً، على الرغم من الوباء والعقوبات.

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أضاف بوتين، خلال مشاركته في القمة الروسية الأفريقية، اليوم الجمعة، أن روسيا ستخصص نحو 90 مليون دولار إضافية للدول الأفريقية لتخفيف الديون.

تابع: "حتى الآن بلغ إجمالي الديون التي شطبناها 23 مليار دولار، وفي آخر الطلبات الواردة من البلدان الأفريقية، سنخصص أكثر من 90 مليون دولار لهذه الأغراض".

وانطلقت، أمس الخميس، قمة "روسيا - أفريقيا 2023"، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وتستمر يومين، ويعد أبرز عناوين القمة الحالية، تعزيز الحوار العالمي بين دول القارة وموسكو بالرغم من المستجدات القائمة على الساحة الدولية.