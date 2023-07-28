ترامب: لن أتوقف عن الترشح للانتخابات حتى لو تمت إدانتي

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حتى لو ثبُتت إدانته وحُكم عليه في التهم الموجهة إليه.

وفي مقابلة ببرنامج "جون فريدريكس" نفى ترامب تهم إساءة التعامل مع تسجيلات أمنية طلبها محققون اتحاديون، وذلك بعد يوم من إضافة الادعاء تهما جديدة لترمب بأنه أمر موظفيه في منتجع في فلوريدا بحذف مقاطع الفيديو.

3 تهم جديدة

وكانت هيئة محلفين أضافت 3 تهم جنائية ضد دونالد ترامب يوم الخميس في القضية التي تزعم أن الرئيس السابق أخذ مواد سرية من البيت الأبيض بعد انتهاء فترة ولايته.

وجه ترامب الموظفين إلى إتلاف أدلة الفيديو التي يمكن أن تساعد الادعاء في القضية الجنائية، وفقًا لقرار اتهام مبطل من 60 صفحة تم تقديمه بعد ظهر يوم الخميس مليء بالمعلومات الجديدة حول القضية.

وطلب المدعون الفيدراليون لقطات من كاميرا أمنية كان من الممكن أن تحمل وثائق سرية وكانت خارج غرفة تخزين Mar-a-Lago، إلا أن ترامب أرسل موظفين لمحو اللقطات.

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