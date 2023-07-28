الصحة العالمية: أزمة السودان الصحية وصلت لمستويات خطيرة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأزمة الصحية في السودان وصلت لمستويات خطيرة للغاية، حيث لا يزال أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.

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أضافت الصحة العالمية، في بيان لها: "في الفترة بين 15 أبريل و24 يوليو الحالي، تحققت منظمة الصحة العالمية من 51 هجومًا على المرافق الصحية، مما تسبب في وفاة 10 أشخاص وإصابة 24 آخرين".

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور نعمة سعيد عابد: "حجم الأزمة الصحية هائل، ونحن نعمل بجد لتكثيف استجابتنا، وتقديم الإمدادات الطبية الحرجة وغيرها من الإمدادات الصحية الطارئة".

أضاف: "على الرغم من أن الهجمات على المرافق الصحية وانعدام الأمن واسع ويزيد من تفاقم التحديات، فإننا مصممون على الوصول إلى المحتاجين ونحث على زيادة دعم المانحين كي نتمكن من تقديم الخدمات بشكل مناسب".

الحرب في السودان

ودمّرت الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، العاصمة الخرطوم، وتسببت في زيادة حدة أعمال العنف بدافع عرقي في دارفور، وتسببت في نزوح أكثر من 3 ملايين شخص إلى الدول المجاورة.