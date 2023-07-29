ريفر بليت يحتفل بالدوري الأرجنتيني (فيديو)

اختتم ريفر بليت مشواره في الدوري الأرجنتيني الممتاز بالفوز على ريسينج كلوب 2-1 ضمن المرحلة السابعة والعشرين الأخيرة، ثم احتفل باللقب على ملعبه ووسط جماهيره.

وتقدم ريفر بليت، الذي كان حسم بالفعل تتويجه باللقب في وقت سابق، بهدفين سجلهما لوكاس بالتران وباولو دياز في الدقيقتين 23 و71 ثم رد ريسينج كلوب بهدف وحيد سجله جوناثان جوميز في الدقيقة 90.

احتفالات ريفر بليت بالدوري الأرجنتيني

وجاء فوز ريفر بليت ليعزز احتفاله الرسمي بالتتويج باللقب هذا الموسم على ملعب "المونيمونتال".

La casa del campeón. 🏆 pic.twitter.com/PJigSAMJ6S — River Plate (@RiverPlate) July 29, 2023

وأنهى ريفر بليت الموسم برصيد 61 نقطة في الصدارة بفارق 15 نقطة أمام تاليريس كوردوبا وصيف البطل، بينما تجمد رصيد ريسينج كلوب عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.

Como manda la historia 🏆🏟️ pic.twitter.com/NG7vqMmsTz — River Plate (@RiverPlate) July 29, 2023

واختتم تاليريس كوردوبا مشواره في الموسم بالتعادل 1 / 1 مع نيولز أولد بويز الذي رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم تاليريس كودوبا بهدف سجله رودريجو جارو في الدقيقة 16 ثم تعادل نيولز أولد بويز بهدف للاعب جوركييف رياسكو سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 36 .

وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشرة لاعبين فقط، حيث طرد لوكاس سواريز من صفوف تاليريس كوردوبا في الدقيقة 62 لحصوله على الإنذار الثاني كما طرد ليونيل فانجيوني لاعب نيولز أولد بويز في الدقيقة 90 .

وتقدم إستوديانتس لابلاتا على أرجنتينوس بثلاثة أهداف سجلها لوتشيانو لولو وماورو مينديز وبنيامين روهيسر في الدقائق 27 و54 و58 .

وبعدها رد أرجنتينوس بهدفين سجلهما سانتياجو جابرييل مونتيل وألان رودريجيز في الدقيقتين 69 من ضربة جزاء و88 .

وارتفع رصيد إستوديانتس لابلاتا إلى 45 نقطة لينتزع المركز الثالث ويتأهل برفقة ريفر بليت وتاليريس كوردوبا إلى دور المجموعات في كأس الليبرتادوريس، بينما تجمد رصيد أرجنتينوس عند 40 نقطة في المركز التاسع.