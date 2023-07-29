السويد تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق نسخة من القرآن

تبحث السويد إعادة النظر في تصريح الإقامة الممنوح للاجئ عراقي عمد إلى تنديس وحرق المصحف وأشعل موجة غضب المسلمين في العالم خلال الأسابيع الماضية.

وقالت وكالة الهجرة السويدية إنها تعيد فحص وضعه كمهاجر بعد أن تلقت معلومات من السلطات السويدية تتيح مبرراً لفحص ما إذا كان يتعين إلغاء وضع الرجل في السويد.

يمتلك المجرم تصريحا بالإقامة المؤقتة في السويد

ويمتلك الرجل تصريحا بالإقامة المؤقتة في السويد من المقرر أن تنتهي صلاحيته في عام 2024.

وأحرق الرجل نسخة من المصحف في الشهر الماضي أمام المسجد الرئيسي في استوكهولم، كما تظاهر أمام السفارة العراقية في استوكهولم مطالبا بحرق المصحف.

وقال متحدث باسم الوكالة في بيان إنه إجراء قانوني يتم اتخاذه عندما تتلقى وكالة الهجرة السويدية مثل هذه المعلومات، ومن السابق لأوانه قول أي شيء عن نتيجة القضية.

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