الداخلية: ضبط 13308 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 20 يوليو حتى 26.

3427 مخالفًا لنظام أمن الحدود

وبلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13308 مخالفين، منهم 7725 مخالفًا لنظام الإقامة، و3427 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2156 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 572 شخصًا، 62% منهم يمنيو الجنسية، و37% إثيوبيو الجنسية، و1% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 58 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

خلال أسبوع.. ضبط 13308 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/ZxJHckUH5E — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 29, 2023

وتم ضبط (9) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 36953 وافداً مخالفًا، منهم 30660 رجلاً، و6293 امرأة.

وتمت إحالة 30701 مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2155 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10205 مخالفين.

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