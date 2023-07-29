روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية 2023

قررت الحكومة الروسية، اليوم السبت، فرض حظر على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر 2023.

وجاء القرار من قِبل مجلس الوزراء الروسي، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.

وذكر مجلس الوزراء الروسي أن الحكومة فرضت حظرًا مؤقتًا على تصدير الأرز وجريش الأرز، على أن تكون القيود سارية المفعول حتى 31 ديسمبر 2023.

وأوضح مجلس الوزراء الروسي، أن الحظر لا ينطبق على الصادرات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

الهند والإمارات

يذكر أن الهند اتخذت قرارًا مشابها بوقف تصديرالأرز ما تسبب في أزمة كبيرة في الولايات المتحدة، التي شهدت مشاحنات في بعض المحال التجارية بعض تسابق المواطنين على الحصول على الأرز.

ونتيجة لقرار الهند؛ انتشرت الطوابير أمام المحال التجارية انتظارا للحصول على الأرز.

وتُعد الهند أكبر مصدر للأرز في العالم.

فيما أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر. لضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلية.