سفارة المملكة لدى اليابان تؤكد سلامة جميع المواطنين السعوديين من آثار الزلزال

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان، إنها تتابع آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.
وعبر حسابها بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، أهابت سفارة السعودية باليابان، بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.
الوزارة أضافت: "في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين 09055833862"، وتمنّت السلامة للجميع.
تتابع السفارة آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين ولله الحمد، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين:
09055833862
متمنية السلامة للجميع 🇯🇵🇸🇦 pic.twitter.com/z5vuayiMK3
— السفارة في اليابان (@KSAembassyJP) July 29, 2023