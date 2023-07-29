سفارة المملكة لدى اليابان تؤكد سلامة جميع المواطنين السعوديين من آثار الزلزال

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان، إنها تتابع آثار الزلزال، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وعبر حسابها بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، أهابت سفارة السعودية باليابان، بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث.

الوزارة أضافت: "في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين 09055833862"، وتمنّت السلامة للجميع.