مشاركة السعودية بمهرجان جرش.. ليلة موسيقية للأوركسترا واستعراض أناقة المشلح الحساوي

نظمت فرقة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، ليلة موسيقية في بوليفارد العبدلي بالعاصمة الأردنية عمّان، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 بدورته السابعة والثلاثين، المقام خلال الفترة من 26 يوليو إلى 5 أغسطس 2023، وتشارك به المملكة.

ليلة موسيقية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي

وقدمت الفرقة بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، باقة من الأغاني الوطنية، وأخرى منوعة تخللتها فقرات موسيقية فردية، سجلت حضوراً كبيراً من الجمهور الأردني، فيما شاركت فرق أدائية رجالية ونسائية في الحفلة، وقدمت فنون السامري، والخطوة، والخبيتي، والينبعاوي، لتختتم الأمسية بتكريم للمشاركين السعوديين في المهرجان، تسلمه رئيس الوفد السعودي المشارك في مهرجان جرش، الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي.

الجناح السعودي يستعرض جودة وأناقة المشلح الحساوي

ويعرض جناح المملكة العربية السعودية المشارك بالمهرجان، إحدى الحرف اليدوية التي اشتهرت بها محافظة الأحساء المتمثلة في حياكة المشالح "البشوت" بأنواعها وألوانها المختلفة.

وقدم حائك المشالح حبيب بوخضر، أشكالًا مختلفة من المشالح الحساوية نسبة إلى محافظة الأحساء شرق المملكة مسقط صناعتها المتميزة، ومنها: الدقة الملكية، والمخومس، والمسوبع، والمتوسع، مبيناً أن أجودها هو المحاك بالدقة الملكية حيث يكون مصنوعاً من أفضل أنواع القماش، ومطعّماً بزري الفضة المطلي بالذهب.

وأوضح أن حياكة المشلح الواحد بدقة تفاصيله تستغرق من 15 إلى 20 يوماً، يتعاقب على حياكته نحو ثمانية أشخاص، كلٌ في تخصصه وفنه في وضع اللمسات الجمالية على زري المشلح، مضيفاً أن مصدر المواد المستخدمة في خياطة المشالح الملكية هو ألمانيا وذلك لجودة خيوط الزري ومتانتها وطليها المحبوك بالذهب (عيار 22)، أما المواد الأخرى فتكون مستوردة من الهند وذلك لاشتهارها بالتصنيع اليدوي لخيوط الزري الملونة وانخفاض أسعارها.

مشاركة السعودية في مهرجان جرش

تأتي مشاركة المملكة في مهرجان جرش للثقافة والفنون ضمن جهود وزارة الثقافة ممثلةً في الهيئات والكيانات الثقافية؛ لتعزيز وتدعيم حضور الثقافة السعودية في المهرجانات والمناسبات العربية والعالمية، وتوطيد العلاقات الثقافية مع مختلف الدول، كما تعكس المشاركة حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الإستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وافتتح الجناح السعودي بمهرجان جرش أبوابه للزوار الخميس الماضي (27 يوليو)، مقدماً للزوار صوراً عن حضارة وتراث المملكة، وجهودها في الحفاظ على إرثها العريق من الضياع والاندثار.