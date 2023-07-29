جوارديولا: السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات في العالم

علق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم، على سوق الانتقالات الصيفي في أوروبا والعالم العربي.

وقال إن السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات، بعد انتقال الجناح الجزائري رياض محرز من بطل إنجلترا إلى الأهلي السعودي.

وانضم محرز، الذي أحرز 78 هدفا وصنع 59 هدفا في فترته المليئة بالألقاب مع سيتي، إلى الفريق العائد إلى دوري المحترفين السعودي.

وقدرت وسائل إعلام الصفقة بنحو 38.55 مليون دولار بالإضافة إلى 5 ملايين مكافآت.

سينتقل المزيد من اللاعبين في المستقبل

وأجاب جوارديولا عند سؤاله عما إذا كان يرغب في بقاء محرز مع سيتي، قال: "بالتأكيد. استمتعت بالعمل معه. وعلاقتنا كانت استثنائية".

وأضاف "السعودية غيرت شكل سوق الانتقالات. قبل أشهر كان كريستيانو (رونالدو) هو الوحيد الذي انتقل، ولم يتخيل أحد أن يرحل هذا العدد من اللاعبين البارزين إلى السعودية".

وتابع: "أعتقد أنه سينتقل المزيد من اللاعبين في المستقبل، وهذا ما يجب على الأندية إدراكه. رياض تلقى عرضا خياليا ولهذا السبب لم نستطع أن نطلب منه رفضه".

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