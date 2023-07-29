“البيئة” تدعو إلى التقيد بالإرشادات لتجنب حرائق الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة

تشهد بعض المناطق في العالم حرائق غابات شديدة تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويعد هذا الأمر مشكلة بيئية خطيرة، فالارتفاع الكبير في درجات الحرارة يؤدي إلى جفاف الأشجار والنباتات، ما يجعلها أكثر عرضة للاشتعال، ويزيد من احتمالية اندلاع الحرائق.

وتتسبب حرائق الغابات في تدمير النباتات والأشجار والحيوانات، وتؤثر على التنوع البيولوجي في المنطقة المنكوبة.

كما تتسبب هذه الحرائق في إطلاق كميات كبيرة من الغازات الضارة في الجو، مما يؤثر على جودة الهواء وصحة الإنسان.

ومن أجل مواجهة هذه المشكلة، يجب اتخاذ إجراءات وقائية للحد من احتمالية اندلاع الحرائق، مثل إزالة الأشجار الميتة والنباتات الجافة، وتطهير المناطق المحيطة بالغابات. كما يجب تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى التقيد بالإرشادات لتجنب حرائق الغابات تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت إن الحرائق التي تندلع في الغابات ومناطق الغطاء النباتي تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تحدث لأسباب عديدة كحرق المخلفات الزراعية، وإشعال النيران للطبخ، وإطلاق الأعيرة النارية، والحرائق العمد لتوسيع الأراضي، واستخدام المفرقعات النارية، ورمي الزجاج الذي يتأثر بأشعة الشمس، ما يؤدي إلى تفاقم النيران وتوسعها لمساحات كبيرة يصعب السيطرة عليها وإخمادها.

مخالفة حرق النفايات تبدأ من 500 ريال

ودعت الوزارة، المنتزهين والمزارعين والعاملين في مناطق الغطاء النباتي والمزارع والمراعي؛ إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد بالإرشادات، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، والحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات المخالفة، كالاحتطاب والرعي المبكر والجائر وحرق الأشجار وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأراضي والتسبب في الحرائق.

وأكدت الوزارة، أن مخالفة حرق النفايات في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات والمتنزهات الوطنية تبدأ من (500) ريال في المرة الأولى، و(1000) ريال في المرة الثانية، وتصل إلى (2000) ريال في المرة الثالثة، ومخالفات إشعال النار في غير أماكنها المخصصة تبدأ من (1000) ريال في المرة الأولى و(2000) ريال في المرة الثانية و(3000) ريال في المرة الثالثة، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لنظام البيئة.

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