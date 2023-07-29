أوكرانيا تعلن مقتل قائد “كتيبة الشبح” الروسية

أعلن العقيد بالقوات المسلحة الأوكرانية أناتولي شتيفان، قتل قائد "كتيبة الشبح" الروسية أرتور بوغاتشينكو.

وقال شتيفان، عبر "تلغرام": "تمت تنحية قائد كتيبة الشبح أرتور بوغاتشينكو بنجاح.. ذهب لزيارة أليكسي موزغوفوي وأليكسي ماركوف".

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وفي أوكرانيا أيضا؛ قُتل موزغوفوي وماركوف، القائدان السابقان لـ"كتيبة الشبح" عام 2015 وعام 2020.

وحسب "سكاي نيوز"؛ ذكرت قناة "مراسلو الربيع العسكري الروسي" على "تلغرام"، أن بوغاتشينكو قُتل في اشتباكات قرب من كليششيفكا الواقعة جنوبي باخموت، شرقي أوكرانيا.

معلومات عن كتيبة الشبح

"كتيبة الشبح" تشكّلت في منطقة لوغانسك، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، وهي وحدة مشاة تابعة للوغانسك الشعبية في دونباس.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن "الشبح" إحدى الكتائب التابعة للقوات الانفصالية المعروفة بالمعاملة الوحشية والتعذيب لأسرى الحرب.