السلفادور تدعم ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030

قالت وزارة الخارجية في السلفادور أن حكومة الرئيس نجيب بوكيلة، رئيس جمهورية السلفادور، قررت تأييد ملف الرياض لإقامة الحدث الدولي الذي حددت المملكة له شعار "حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل."

وأعلنت جمهورية السلفادور رسميا السبت دعمها لملف ترشيح الرياض لاستضافة نسخة عام 2030 من معرض إكسبو العالمي الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الدعم يؤكد عمق العلاقات الثنائية وروابط الصداقة بين البلدين.

وتابعت وزارة الخارجية في السلفادور بالقول إن القرار: "يرمز لعلاقات الصداقة الممتازة بين بلدينا وللاهتمام المشترك بدعم تطور شعبينا من خلال الابتكار والعلوم والتكنولوجيا."

إكسبو 2030 الرياض

وتعتزم المملكة العربية السعودية من خلال فعالية "إكسبو 2030 الرياض" العمل من أجل تعزيز قدرة دول العالم على تغيير مسار كوكبنا نحو مستقبل أفضل من خلال تحويل الحدث الدولي منصَّة توفر فرصاً للتعاون وتبادل المعرفة.

ويركز ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030 على ثلاثة محاور هي "غد أفضل" و"العمل المناخي"، و"الازدهار للجميع" لتشكل معا إطاراً مترابطاً لمعالجة التحديات الدولية المشتركة في المجالات الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والاجتماعية والتكنولوجية.

وتتنافس العاصمة السعودية الرياض بعد تقديم ملف ترشيحها، في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع 3 مدن أخرى، حيث رشح المكتب الدولي للمعارض - مقرُّه العاصمة الفرنسية باريس مدن في 4 دول لاحتضان الحدث المهم، تضم بجانب المملكة العربية السعودية (الرياض)، كلاً من كوريا الجنوبية (بوسان)، وإيطاليا (روما)، وأوكرانيا (أوديسا).

وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851، وتشكل أكبر منصة عالمية لبناء الشراكات بين مختلف دول العالم وعرض أحدث الإنجازات والتقنيات والاحتفاء بالقيم الثقافية التي تجمع الإنسانية.

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