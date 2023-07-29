150 مليوناً ميزانية تأسيسية لمشاريع البنية التحتية بالرياض

حدد قرار مجلس الوزراء لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، الذي استحدثته المملكة، ميزانية تأسيسية بلغت 150 مليون ريال.

وكلف قرار المجلس وزارة المالية بالاشتراك مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وأمانة منطقة الرياض بدراسة طلب الميزانية، على أن تشمل الدراسة تفصيل أوجه الصرف التشغيلية والرأسمالية، والتدفقات النقدية السنوية المرتبطة به، وآلية تدبير المبلغ سالف الذكر.

تحسين جودة أعمال الرياض

ويستهدف ذلك الارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة أعمال العاصمة، وتحقيق كفاءة الإنفاق في مشروعاتها.

ومن المقرر أن يضع المركز المخطط الشامل التفصيلي لأعمال مشاريع البنى التحتية في الرياض، والبرامج والجداول الزمنية، بالإضافة إلى الضوابط والمعايير الخاصة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بجانب الرقابة والتفتيش على مشروعات البنى التحتية.

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