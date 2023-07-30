المسجد الحرام: توزيع 36 ألف وجبة إفطار صائم يوم عاشوراء

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية، توزيع 36 ألف وجبة إفطار صائم على قاصدي المسجد الحرام خلال صيام يوم عاشوراء، وذلك بالتعاون مع جمعيات القطاع غير الربحي.

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وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسى الكيادي، أن الإدارة جنّدت أكثر من 150 عاملًا وعاملة لتوزيع الوجبات بإشراف ومتابعة أكثر من 20 موظفًا في الساحات الغربية، وفق الضوابط العامة التي وضعتها الرئاسة لتنظيم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام.

من ناحية أخرى، قدّمت الرئاسة ممثلة في إدارتي الأشخاص ذوات الإعاقة وإدارة رعاية شؤون المسنات بالوكالة المساعدة للخدمات الإنسانية النسائية، وجبات الإفطار خلال أيام الصيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم في المصليات المخصصة.

وأفادت الوكيل المساعد للخدمات الإنسانية النسائية فاطمة بنت علي السهلي، بأنه تم أخذ جولات ميدانية لمتابعة احتياجات ورغبات القاصدات من ذوات الإعاقة وكبيرات السن خلال أيام الصيام وتقديم وجبات الإفطار لهن، وتزويدهن كذلك بالخدمات الخاصة بهن؛ منها حوامل المصاحف، والقلم القارئ، ومصاحف برايل، وغيرها سائلة الله القبول لهن وأن يمدهن بالصحة والعافية.

عكفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالات الشؤون النسائية، على إقامة العديد من المبادرات، حيث بلغ عدد المستفيدات أكثر من مليون مستفيدة خلال العام الماضي 1444 هـ.

مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي؛ قالت إن عدد المستفيدات وصل 1,166,894 مستفيدة، كما أن إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية تابعت تنفيذ المبادرات التابعة للوكالة منذ بداية العام إلى نهايته.

وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبد الكريم المعطاني؛ أشارت إلى إطلاق حزمة مبادرات إثرائية ومعرفية وثقافية وتوعوية ورقمية وخدمية هذا العام.

يأتي هذا استعدادًا لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، وسعيًا من الوكالات النسائية لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعانت جاهزية كافة الوكالات والإدارات التابعة لها، لاستقبال المعتمرين والصائمين وقاصدي المسجد الحرام خلال يوم عاشوراء، والاستعداد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها، إنها سخرت كافة الإمكانات والطاقات البشرية والآلية لتهيئة خدمات المسجد الحرام، لاستقبال الصائمين يوم عاشوراء، واستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.

وأوضح البيان، أنه تم تجهيز 9 آلاف عربة عادية وكهربائية، وربطها عبر تطبيق "تنقل"، كما وفرت الرئاسة مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخولهم وخروجهم وإرشادهم إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين وتنظيم الحشود وضمان انسيابية الحركة داخل المسجد الحرام.