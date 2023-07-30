“النقل” تطلق المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن في المملكة

تواصل الهيئة العامة للنقل العمل على تنظيم وتطوير القطاع في المملكة، وتشمل اختصاصاتها الطرق والمواصلات والنقل البري والنقل الجوي والنقل البحري، وتسعى الهيئة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاعات الحيوية.

وأطلقت الهيئة العامة للنقل المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة، بالتعاون مع الأكاديمية السعودية اللوجستية، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص.

5 برامج تأهيلية

وقالت الهيئة إن المتقدمين والمستهدفين في هذه المبادرة سيتدربون عبر 5 برامج تأهيلية ستوفرها الأكاديمية السعودية اللوجستية مع متخصصين من الكوادر التدريبية ذوي الخبرات والكفاءات العالية.

دعمًا للكفاءات الوطنية وتمكينها في أنشطة النقل؛ #الهيئة_العامة_للنقل_TGA تطلق المرحلة الثانية من مبادرة توطين وتمكين أنشطة الشحن في المملكة. 🔗 للتسجيل: https://t.co/AkDtO4MdEG pic.twitter.com/H4nIiqAZgy — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 30, 2023

تأتي المبادرة لتوطين مكاتب وسطاء الشحن البري بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الفرص المتاحة في أنشطة وخدمات النقل المختلفة، ولا سيما الفرص التي تتوافر في مكاتب وسطاء الشحن وأهميتها للإسهام في تطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وكذلك تطوير مهارات المهنيين السعوديين لدور ووظيفة وكيل الشحن، وتقديم شهادة تمثّل مقياساً قيماً لكفاءة القطاع الخاص.

أهداف المبادرة

تهدف إلى مساعدة الشركات من خلال فهم احتياجاتها من الموارد البشرية للقيام بدور وكيل الشحن وتطوير أدائهم وقدراتهم وفق مسار التدريب الذي يلبّي احتياجات سوق العمل في هذا المجال، كما تشمل المبادرة العاملين في مكاتب وسطاء الشحن، وتمتد فترة التدريب فيها لخمسة أيام.

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