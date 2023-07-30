أمانة مكة توقع 9 عقود لمشاريع جديدة لتصريف السيول

وقعت اليوم الأحد أمانة العاصمة المقدسة مكة، 9 عقودا لمشاريع جديدة مختصة بتصريف مياه الأمطار والسيول في مناطق عدة بالعاصمة المقدسة، وبتكلفة إجمالية بلغت 271 مليون ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، عن المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، مكة ، أسامة زيتوني قوله، إن مشاريع السيول تحظى باهتمام كبير من قبل الأمانة ممثلة في وكالة مشاريع السيول، نظراً لما لها من أهمية كبيرة في تطوير شبكات السيول والعمل على دعم شبكة التصريف القائمة؛ حيث تهدف إلى تفادي مخاطر السيول والمحافظة على الأرواح والممتلكات، ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل خطراً على السكان.



وأشار زيتوني، إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تسعى لإبرام العقود الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول وإنجازها وفق أحدث الطرق الفنية، مع متابعة الدقة في التنفيذ لهذه المشاريع الهامة خاصة في المناطق التي تكثر فيها الأودية والشعاب والتي أثبتت الدراسات أهميتها.

المشاريع التي تنفذ بموجب العقود

وجاءت العقود الموقعة على النحو التالي، تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع قنوات رئيسية وفرعية لتصريف مياه الأمطار شمال مكة المكرمة بمبلغ قدره 25,060,800 ريال، ومشروع تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعاب عن الأحياء السكنية شمال شرق مكة المكرمة وبلغت قيمته 14,345,387 ريالًا، ويشمل منطقتي العمرة ووادي جليل.

كما تضمنت الاتفاقيات تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسة بالعاصمة المقدسة بقيمة 33,657,510 ريالات، وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعاب عن الأحياء السكنية جنوب غرب مكة المكرمة بقيمته 24,539,850 ريالًا، إلى جانب مشروع استكمال تنفيذ القنوات الجبلية وبلغت قيمته 17,963,000 ريال، ويشمل منطقتي بطحاء قريش - وحي الهجرة.



وتتضمن العقود الجديدة، مشروع تنفيذ أحواض تهدئة احترازية لحماية الأحياء السكنية شمال شرق مكة المكرمة وقيمته 31,930,900 ريال، ويشمل أحياء العمرة والمعيصم - ووادي سرف، ومشروع تحويل مسارات مياه الأمطار والسيول القادمة من الشعاب عن الأحياء السكنية جنوب غرب مكة المكرمة وقيمته 19,507,047 ريالًا، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تصريف مياه الأمطار بالطرق الرئيسة بالعاصمة المقدسة بقيمة 47,487,525 ريالًا، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تنفيذ قنوات رئيسية وفرعية لتصريف مياه الأمطار جنوب مكة المكرمة بقيمة 56,537,450 ريالًا.

يشار إلى أن مكة المكرمة تضم شبكة ضخمة لتصريف مياه الأمطار والسيول تتجاوز أطوالها 560 كيلومترًا تحت الأرض، وتقوم الأمانة بمتابعتها بشكل دائم من قبل فرق من المختصين للتأكد من كفاءتها وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لجميع القنوات، والعبّارات، والخطوط الأنبوبية، والمسارات، وغير ذلك.