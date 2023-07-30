اليوم غلق باب التقديم على 11551 وظيفة تعليمية

يغلق اليوم الأحد باب التقديم على وظائف التعليم للعام الدراسي 1445 هـ، التي أعلنت عنها الوزارة، إذ فتح باب التقديم يوم الثلاثاء 1445/1/7 الموافق 25 يوليو 2023، على 11551 وظيفة تعليمية في أكثر من 350 تخصصاً في إدارات التعليم بنظام التعاقد، وذلك عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".

المتطلبات ومعايير المفاضلة

وأعلنت الوزارة عن متطلبات التقديم على الوظائف وتشمل، أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط تشغيل الوظيفة التعليمية، والحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص، وتحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم، ومعادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج.

وكشفت عن معايير المفاضلة للتقديم على الوظائف التعليمية، وتشمل 20% للمعدل التراكمي و20% أقدمية التخرج و20% درجة اختبار الرخصة المهنية و40% على درجة اختبار الرخصة المهنية التخصصي.

وأكدت الوزارة، أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية، وفقاً لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

ويمكن الاطلاع على التخصصات المتاحة من خلال زيارة بوابة وزارة التعليم عبر الرابط:​​ https://www.moe.gov.sa/ar/hr/Pages/default.aspx